Lucro do FTGS começa a ser depositado hoje. Vou poder resgatar?

A Caixa Econômica Federal começa a creditar entre esta quinta-feira e o dia 31 deste mês a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FTS) de 2022.



Serão distribuídos R$ 12,7 bilhões entre cerca de 132 milhões de trabalhadores. O valor será proporcional ao saldo existente em 31 de dezembro de 2022, pois o lucro distribuído se refere ao ano passado. Mas o trabalhador poderá sacar esse dinheiro?

O resgate só será possível se o trabalhador se encaixar nas situações em que o saque é autorizado. Não houve mudanças nas regras de resgate. Logo, para a maior parte das pessoas, o dinheiro recebido ficará na conta. Veja abaixo situações em que o saque é autorizado:

Demissão sem justa causa;

Financiamento para compra da casa própria

Saque-aniversário;

Aposentadoria;

Calamidades;

E em caso de algumas doenças, como câncer.





Para cada R$ 100 de saldo, o trabalhador receberá R$ 2,46 segundo cálculos do governo, ampliando o montante que ele tem no Fundo.

Confira abaixo quanto você tem a receber. Caso não consiga visualizar a calculadora, clique aqui.

Quem tem direito a receber o lucro do FGTS?

Todas as pessoas com contas (ativas ou inativas) vinculadas no FGTS em 2022, com saldo em 31 de dezembro, terão direito a receber uma parte do lucro. Segundo a Caixa, cerca de 132 milhões de trabalhadores receberão o crédito, proporcional ao saldo existente naquela data.

Quando será feito o depósito nas contas vinculadas ao FGTS?

A Caixa começa a pagar distribuição do lucro do FGTS nesta quinta-feira e deve terminar a distribuição até 31 de julho, um mês antes do prazo legal.

Qual o valor a ser depositado nas contas do FGTS?

O valor a ser depositado é proporcional ao saldo da conta em 31 de dezembro de 2022. Isso quer dizer que o montante a ser recebido varia de pessoa para pessoa. Segundo o governo federal, o índice de distribuição será de 0,02461511. Ou seja, basta multiplicar o saldo por esse índice. A calculadora do GLOBO acima faz essa conta para você.

Qual o ganho com a distribuição do lucro do FGTS?

A repartição do resultado com os trabalhadores é uma forma de melhorar a rentabilidade das contas do FGTS, que é de 3% ao ano mais Taxa Referencial (TR). Ao receber sua fatia no lucro do Fundo, os cotistas verão o saldo do ano subir 7,09%. Ou seja, na prática, o rendimento do Fundo em 2022 terá sido de 7,09%.

Esse índice é menor que a inflação do ano (5,79%). Mas ainda é menor que o rendimento da poupança, que ficou em 7,89% no ano passado.

Como o trabalhador pode consultar o saldo do FGTS?

A consulta do saldo da conta continuará sendo feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Veja como fazer

Baixe grátis o aplicativo FGTS, para iOS ou Android.

Na tela inicial, selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso.

Preencha com o CPF e os demais dados solicitados e crie uma senha.

Você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro.

Em seguida, basta acessar o saldo

.

