BALANÇO Lucro do Itaú no primeiro trimestre tem alta de 15,8% e chega a R$ 9,7 bi Frente ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em dezembro, crescimento foi de 3,9%

O Itaú Unibanco registrou lucro de R$ 9,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Frente ao trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2023, o crescimento foi de 3,9%.

Dados divulgados a investidores na noite desta segunda-feira indicam que a carteira de crédito acumulou R$ 1,18 trilhão. Houve aumento expressivo no último ano, principalmente no Brasil, onde esse crescimento foi de 6,6% — mais que o dobro da taxa geral de 2,8%.

O aumento da carteira ocorreu em todos os segmentos no país: 2,6% em pessoas físicas, 10,2% em micro, pequenas e médias empresas, e 9,3% em grandes empresas. Na comparação com o último trimestre de 2022, a carteira de crédito alavancou 1,5% apenas no Brasil, versus aumento geral de 0,7%.

Segundo o comunicado, o crescimento da carteira e da maior margem com passivos, além dos melhores spreads, levaram a um crescimento de 7,4% na margem financeira com clientes.

As receitas provenientes de serviços cresceram 4,9%, principalmente pelo aumento do faturamento de cartões, fora os ganhos com administração de fundos e banco de investimento.

Os ativos do banco tiveram alta de 9,5% em um ano e de 3,4% no trimestre, chegando a R$ 2,78 trilhões. Já o patrimônio líquido, que atualmente é de R$ 175,981 bilhões, está em patamar 6,7% maior que um ano antes.

