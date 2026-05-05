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Empresa Nacional Lucro líquido ajustado da Ambev soma R$ 3,8 bilhões no 1º trimestre, alta anual de 0,3% Volume total foi de 44,9 milhões de hectolitros, queda de 0,8% na base anual, impactado por desempenho mais fraco em algumas operações internacionais

A Ambev reportou lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2026, leve alta de 0,3% na comparação anual, refletindo avanço operacional, parcialmente compensado por maior pressão no resultado financeiro.

A receita líquida somou R$ 22,5 bilhões, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano anterior, com baixa de 0,1%. Já o Ebitda ajustado atingiu R$ 7,5 bilhões, com crescimento anual de 1,5%. A margem Ebitda avançou 50 pontos-base, para 33,6%, sustentada por disciplina em preços.

O volume total foi de 44,9 milhões de hectolitros, queda de 0,8% na base anual, impactado por desempenho mais fraco em algumas operações internacionais, embora parcialmente compensado por crescimento no Brasil e na América Central e Caribe.

Os custos permaneceram pressionados no período, com alta de 8,5% no custo por hectolitro, refletindo principalmente efeitos de câmbio e commodities. Ainda assim, a companhia afirma que conseguiu preservar a rentabilidade, apoiada em iniciativas de gestão de receita.

"O início de 2026 foi marcado por execução consistente da nossa estratégia de crescimento", afirmou o presidente Carlos Lisboa, destacando avanço simultâneo nos pilares de expansão da categoria, digitalização e eficiência operacional.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1 bilhão no trimestre, piora de R$ 200 milhões em relação a igual período do ano anterior. O indicador foi impactado principalmente por maiores despesas com instrumentos derivativos e efeitos cambiais, o que limitou o avanço do lucro.

O fluxo de caixa operacional somou R$ 3,1 bilhões, avanço de 162,5% ante o primeiro trimestre de 2025, impulsionado pelo crescimento do Ebitda e melhora no capital de giro.

Em termos de estrutura de capital, a companhia encerrou março com posição de caixa líquido, com dívida líquida negativa em cerca de R$ 16,5 bilhões.





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