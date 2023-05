Lucro líquido da Eletrobras despenca 85%, para R$ 406 milhões

A- A+

O lucro líquido da Eletrobras caiu 85% no primeiro trimestre, para R$ 406 milhões, na comparação com igual período do ano anterior. Embora a receita tenha subido, a despesa financeira derrubou o resultado. O lucro líquido engloba tanto o ganho operacional, obtido com geração de energia por exemplo, como o financeiro, como encargos de dívidas.

O resultado operacional cresceu, mas o ganho foi quase todo apagado pelo aumento das despesas financeiras, que somaram R$ 3,13 bilhões. A receita líquida foi de R$ 9,20 bilhões, alta de 13% em relação aos três primeiros meses de 2022.

Em nota, a Eletrobras disse que "o resultado foi impactado por eventos decorrentes da capitalização, o principal deles sendo os encargos e a atualização monetária das contribuições à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético ) e fundos previstas nos novos contratos de concessão de 30 anos".

Em função do Plano de Demissão Voluntária, a empresa registrou economia de R$ 121,5 milhões no trimestre, tendo saído da empresa entre janeiro e março 435 pessoas do total de 2.494 profissionais inscritos.

