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BALANÇO Lucro líquido do BNDES atinge R$ 9,6 bi no 4º tri e R$ 26,8 bi em 2025 Para Mercadante, o desempenho reflete um ciclo de expansão sustentado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) encerrou o quarto trimestre de 2025 com avanço nos resultados, impulsionado pelo desempenho do resultado financeiro - com ganhos de crédito e tesouraria, associados ao crescimento dos ativos - e pela expansão consistente da demanda por crédito, segundo dados divulgados pelo banco.

O banco de fomento registrou lucro líquido de R$ 9,6 bilhões na última etapa de 2025, alta de 30% em relação ao quarto trimestre de 2024. Já o lucro recorrente somou R$ 4 bilhões no período, crescimento de 19% na mesma comparação.

No consolidado de 2025, o lucro recorrente atingiu R$ 15,2 bilhões, o maior da história do banco, com um avanço de 15% ante 2024. O lucro líquido, por sua vez, avançou 1,7% em 2025, atingindo R$ 26,8 bilhões.

"Tivemos resultados muito forte no quarto trimestre de 2025 em relação a 2024", afirmou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, ao comentar o balanço do período.

Para Mercadante, o desempenho reflete um ciclo de expansão sustentado. "O crescimento acelerado tem sido feito de forma muito consistente", disse.

O executivo frisou que o banco atingiu o segundo melhor resultado do sistema financeiro", atribuindo o patamar de rentabilidade à retomada do protagonismo do BNDES no financiamento de longo prazo e ao aumento da atividade operacional.

Ainda segundo o presidente, a expansão do balanço ocorre sem perda de robustez. "Os ativos do banco estão chegando a R$ 1 trilhão, uma expansão sólida", disse. Os ativos totais superaram R$ 962 bilhões - o maior valor nominal da série, com alta de mais de 40% desde 2022.

Carteira de crédito

A carteira de crédito do BNDES - incluindo debêntures e recebíveis - atingiu R$ 664 bilhões em 2025, alta de 13,4%, no maior patamar desde 2016, conforme o banco. A instituição também informou que o caixa livre atingiu R$ 61 bilhões em 2025, montante quatro vezes superior ao disponível em 2022.

Na leitura da administração, o resultado operacional de 2025 apresentou forte crescimento, sustentado pelo aumento da demanda por crédito frente a 2024.

Nesse contexto, Mercadante disse que a instituição está "fomentando crédito com R$ 1 bilhão por dia, o que é fantástico"

Ele também mencionou a eficiência interna: "funcionários geram cerca de R$ 9 milhões de resultado ao ano cada", em referência à produtividade do corpo técnico.

Consultas e aprovações

Em 2025, as consultas somaram R$ 389,2 bilhões, alta de 19% ante 2024 e de 170% em relação a 2022. As aprovações de crédito totalizaram R$ 237,9 bilhões, aumento de 12% frente a 2024 e de 80% contra 2022.

Na abertura por setores, o banco destacou que as aprovações para a indústria subiram 215% ante 2022, para R$ 71 bilhões. Em comércio e serviços, houve aumento de 125%, para R$ 41,2 bilhões, e, na agropecuária, avanço de 100%, para R$ 54,3 bilhões.

Comparação com triênio anterior

Ao ampliar a comparação para o acumulado de 2023 a 2025 - período que abrange o governo Lula e a presidência de Mercadante no posto de presidente do BNDES -, a instituição informou que o montante do triênio foi 86% maior do que o observado entre 2019 e 2021, durante o governo Bolsonaro.

No mesmo recorte, as consultas cresceram 221%, as aprovações avançaram 164% e os desembolsos aumentaram 126% em relação ao triênio anterior, sinalizando aceleração do ciclo de crédito e maior presença do banco no financiamento.

Dividendos e carteira de ações

Mercadante também afirmou que o BNDES tem realizado "pagamento de dividendos acima do teto da legislação", destacando que, no início de sua gestão, havia limitações de caixa e pressões para a venda da carteira de ações.

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