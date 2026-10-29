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MERCADO Lucro operacional da Samsung dispara 783% no 3º trimestre graças à inteligência artificial O maior fabricante de chips de memória do mundo registrou um lucro operacional de 107,4 trilhões de won

O gigante tecnológico sul-coreano Samsung Electronics reportou nesta quinta-feira (29) um aumento de mais de 780% em seu lucro operacional no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, impulsionado pela crescente demanda por semicondutores para inteligência artificial.

O maior fabricante de chips de memória do mundo registrou um lucro operacional de 107,4 trilhões de won (cerca de 80,5 bilhões de dólares) entre julho e setembro, o que representa um crescimento anual de 783,1%.

A empresa indicou também que seu lucro líquido trimestral subiu 514,6% em comparação com o ano passado, chegando a 75,13 trilhões de won (cerca de 56,3 bilhões de dólares).

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