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E-COMMERCE Lucro operacional da Shein caiu 50% no primeiro semestre de 2026 Enquanto isso, a empresa reportou um aumento de 1% na receita líquida em relação ao ano anterior

A gigante do fast-fashion Shein reportou, nesta segunda-feira (28), uma queda de 50,4% no lucro operacional (lucro antes de juros e impostos) no primeiro semestre de 2026.

A empresa, fundada na China, informou que o lucro líquido atribuível aos acionistas totalizou US$ 2,3 bilhões (R$ 11,9 bilhões) nos primeiros seis meses de 2026, ante US$ 1,1 bilhão (R$ 5,71 bilhões) no mesmo período do ano passado.

"Prevemos que o ambiente externo permanecerá incerto no segundo semestre de 2026, com a persistência de barreiras tarifárias e custos logísticos voláteis", afirmou o CEO da Shein, Sky Xu, em um comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, acrescentando que a empresa permanece "cautelosamente otimista" para o restante do ano.

Enquanto isso, a empresa reportou um aumento de 1% na receita líquida em relação ao ano anterior, atingindo US$ 20,1 bilhões (R$ 104,4 bilhões), embora o lucro operacional tenha caído 52,9%.

Estes são os primeiros resultados divulgados pela empresa desde sua estreia na Bolsa de Valores de Hong Kong neste mês, onde atingiu uma avaliação de US$ 26,3 bilhões (R$ 136,7 bilhões), abaixo dos quase US$ 100 bilhões (R$ 519,8 bilhões) arrecadados durante suas rodadas de financiamento privado em 2022.

Em sua estreia na Bolsa em 1º de setembro, a empresa arrecadou US$ 1,7 bilhão (R$ 8,83 bilhões), mas desde então o preço de suas ações caiu 27%.

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