Lucro operacional da Shein caiu 50% no primeiro semestre de 2026
Enquanto isso, a empresa reportou um aumento de 1% na receita líquida em relação ao ano anterior
A gigante do fast-fashion Shein reportou, nesta segunda-feira (28), uma queda de 50,4% no lucro operacional (lucro antes de juros e impostos) no primeiro semestre de 2026.
A empresa, fundada na China, informou que o lucro líquido atribuível aos acionistas totalizou US$ 2,3 bilhões (R$ 11,9 bilhões) nos primeiros seis meses de 2026, ante US$ 1,1 bilhão (R$ 5,71 bilhões) no mesmo período do ano passado.
"Prevemos que o ambiente externo permanecerá incerto no segundo semestre de 2026, com a persistência de barreiras tarifárias e custos logísticos voláteis", afirmou o CEO da Shein, Sky Xu, em um comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, acrescentando que a empresa permanece "cautelosamente otimista" para o restante do ano.
Enquanto isso, a empresa reportou um aumento de 1% na receita líquida em relação ao ano anterior, atingindo US$ 20,1 bilhões (R$ 104,4 bilhões), embora o lucro operacional tenha caído 52,9%.
Leia também
• Gigante do comércio digital Shein quer arrecadar US$ 1,7 bilhão com entrada na Bolsa
• França multa a Shein em R$ 130 milhões por falhas na relação com os consumidores
Estes são os primeiros resultados divulgados pela empresa desde sua estreia na Bolsa de Valores de Hong Kong neste mês, onde atingiu uma avaliação de US$ 26,3 bilhões (R$ 136,7 bilhões), abaixo dos quase US$ 100 bilhões (R$ 519,8 bilhões) arrecadados durante suas rodadas de financiamento privado em 2022.
Em sua estreia na Bolsa em 1º de setembro, a empresa arrecadou US$ 1,7 bilhão (R$ 8,83 bilhões), mas desde então o preço de suas ações caiu 27%.