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PLANOS Lucro operacional das operadoras de planos de saúde cai 20,4% no primeiro trimestre deste ano Resultado positivo foi de R$ 3,8 bilhões contra R$ 4,78 bilhões no mesmo período do ano passado. O lucro total, que conta com as receitas financeiras, também ficou menor

A Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS) divulgou nesta terça-feira que o lucro operacional — descontando as receitas financeiras — das operadoras de planos de saúde caiu 20,4% no primeiro trimestre deste ano, ficando em R$ 3,8 bilhões frente aos R$ 4,78 bilhões do mesmo período do ano passado.

“O setor segue apresentando resultados positivos, com estabilidade em relação ao ano anterior e a maior parte das operadoras operando com lucro", disse o diretor de Normas e Habilitação das Operadoras, Jorge Aquino.

Quando se incluem as receitas financeiras, o lucro também teve queda de 11,6%, passando de R$ 7,1 bilhões no ano passado, o maior resultado positivo da história dos planos, para R$ 6,3 bilhões este ano. Segundo a ANS, 77,7% das operadoras (604 entidades) encerraram o trimestre com lucro, mesmo nível do ano anterior.

Este ano, o reajuste dos planos de saúde individuais foi de 5,11%, menor que o do ano passado (6,06%), mas acima da inflação do período que ficou em 4,39%. A sinistralidade (percentual da receita usado para cobrir despesas assistenciais) chegou a 81%, ficando acima de 2025 (79,2%).

A receita com as aplicações financeiras, já que as operadoras precisam manter altas reservas técnicas para garantir o atendimento, ajudou a aumentar o lucro das operadoras, "num cenário de juros elevados", diz a agência. As aplicações somaram R$ 140,5 bilhões em março de 2026 proporcionando um resultado financeiro de R$ 3,6 bilhões, o maior da série da ANS.

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