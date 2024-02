Lucros de mineração da BHP despencam 86% após condenação por desastre em Brumadinho

A- A+

A gigante mineradora anglo-australiana BHP reconheceu nesta terça-feira uma queda de 86% em seu lucro semestral, afetada por uma sentença de um milhão de dólares ligada à catástrofe socioambiental causada pelo rompimento de uma barragem da empresa em Brumadinho, em Minas Gerais, e pela desvalorização de seus ativos de níquel.

A empresa indicou que as suas vendas aumentaram 6% no segundo semestre de 2023, para 27,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 134,8 bilhões), mas o lucro líquido contraiu para 927 milhões de dólares (cerca de R$ 4,59 bilhões), 86% menos que no mesmo período do ano anterior. O resultado é afetado pela sentença multimilionária recebida em janeiro pelo desastre ambiental no Brasil, ocorrido em 2015, que matou 19 pessoas e devastou a região.

As mineradoras BHP, a brasileira Vale e a sua empresa parceira Samarco foram condenadas a pagar 9,56 bilhões de dólares (cerca de R$ 47,4 bilhões) pelo desastre ocorrido próximo das cidades de Mariana e Bento Rodrigues, que provocou o despejo de quase 40 milhões de metros cúbicos de resíduos minerais altamente poluentes. O grupo australiano reconhece perdas nos seus resultados de 3,17 bilhões de dólares (cerca de R$ 15,7 bilhões) ligadas a esta catástrofe.





A BHP explicou na última terça-feira que seus parceiros comerciais apresentaram “pedido de esclarecimento” sobre a condenação devido a “certas imprecisões factuais na decisão, inclusive no cálculo dos danos”. Indicou ainda que sua subsidiária no Brasil quer recorrer da decisão por discrepâncias no mérito e no valor dos danos que lhe são atribuídos.

Além do caso de Brumadinho, os resultados da BHP também foram prejudicados pela depreciação dos seus ativos de níquel na Austrália Ocidental em 2,47 bilhões de dólares (cerca de R$ 12,25 bilhões), que perderam valor devido ao aumento das exportações da Indonésia.

