Seg, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AVIAÇÃO

Lufthansa planeja cortar 4.000 empregos até 2030 com avanço da IA

A empresa alemã alega que os cortes afetarão principalmente funções administrativas e deverão resultar em um aumento anual no EBIT de 300 milhões de euros

Reportar Erro
Alemã Lufthansa planeja cortar 4.000 empregos até 2030 com avanço da IAAlemã Lufthansa planeja cortar 4.000 empregos até 2030 com avanço da IA - Foto: Christof Stache/AFP

A Deutsche Lufthansa anunciou que planeja cortar cerca de 4.000 empregos até 2030, principalmente na Alemanha, à medida que a companhia aérea avança no uso de inteligência artificial (IA) e na automação de tarefas.

O grupo aéreo informou nesta segunda-feira que está revisando atividades que deixarão de ser necessárias diante do crescente uso de IA.

A iniciativa ocorre num momento em que o grupo busca aproximar suas companhias aéreas - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways - para aumentar a eficiência.

Leia também

• Gol lança passagem para exterior sem bagagem de mão para competir com aéreas "low cost"

• Ações da Azul chegam a subir 20% e Gol dispara após desistência de conversas sobre fusão

• Grupo da Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

A Lufthansa, que emprega cerca de 102 mil pessoas em todo o mundo, disse que os cortes afetarão principalmente funções administrativas e deverão resultar em um aumento anual no EBIT de 300 milhões de euros. A empresa estima custos de reestruturação não recorre

Reportar Erro

Veja também

Newsletter