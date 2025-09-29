Lufthansa planeja cortar 4.000 empregos até 2030 com avanço da IA
A empresa alemã alega que os cortes afetarão principalmente funções administrativas e deverão resultar em um aumento anual no EBIT de 300 milhões de euros
A Deutsche Lufthansa anunciou que planeja cortar cerca de 4.000 empregos até 2030, principalmente na Alemanha, à medida que a companhia aérea avança no uso de inteligência artificial (IA) e na automação de tarefas.
O grupo aéreo informou nesta segunda-feira que está revisando atividades que deixarão de ser necessárias diante do crescente uso de IA.
A iniciativa ocorre num momento em que o grupo busca aproximar suas companhias aéreas - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways - para aumentar a eficiência.
A Lufthansa, que emprega cerca de 102 mil pessoas em todo o mundo, disse que os cortes afetarão principalmente funções administrativas e deverão resultar em um aumento anual no EBIT de 300 milhões de euros.