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COMBUSTÍVEIS Lufthansa vai cancelar 20 mil voos de curta distância e reduzir rotas devido aumento da querosene Escalada do preço dos combustíveis após guerra no Irã leva companhias aéreas a rever operações globais. United Airlines já reduziu sua projeção de lucro para o ano

A Lufthansa decidiu retirar cerca de 20 mil voos de curta distância de sua programação entre maio e outubro como forma de reduzir o consumo de combustível, segundo informações do Financial Times.

A decisão ocorre em meio à forte alta nos preços do querosene de aviação, como reflexo dos conflitos no Oriente Médio, que estão afetando a oferta global de petróleo e elevando os custos do combustível.

Segundo o jornal, a companhia alemã cortou aproximadamente 120 voos diários e pretende suspender rotas consideradas pouco rentáveis a partir de seus principais hubs, em Munique e Frankfurt, até o fim da temporada de verão europeu, que vai até meados de outubro.

A medida ocorre em um momento de pressão crescente sobre o setor aéreo global, com a guerra entre Estrados Unidos e Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz. Com os cortes, seria posível, de acordo com a empresa, economizar o equivalente a aproximadamente 40 mil toneladas métricas de querosene de aviação, cujo preço dobrou desde o início do conflito.

Ainda segundo o FT, o plano detalhado para os próximos meses deve ser divulgado entre o fim de abril e o início de maio, incluindo ajustes na malha de voos para garantir maior estabilidade operacional durante o período de maior demanda.

As decisões da Lufthansa foram confirmadas enquanto ministros de transporte da Europa se reuniam nesta terça-feira para discutir planos para evitar escassez de combustível na região, após a Agência Internacional de Energia alertar que os estoques europeus poderiam durar menos de seis semanas, segundo o jornal britânico.

Autoridades da União Europeia avaliam alternativas, como a importação de combustíveis dos Estados Unidos e maior flexibilidade para companhias abastecerem fora da região. Também está em análise a suspenção de algumas exigências para que as companhias usem slots de decolagem em aeroportos.

A Comissão Europeia deve anunciar na quarta-feira planos para monitorar melhor os estoques de querosene de aviação e possivelmente distribuí-los entre os países membros.

United Airlines corta projeção anual

A crise já tem reflexos globais. Companhias aéreas vêm cortando rotas ou repassando custos aos passageiros. A United Airlines reduziu sua projeção de lucro para o ano após o aumento dos preços do combustível e agora prevê lucro ajustado entre US$ 7 e US$ 11 por ação em 2026. Anteriormente, a estimativa era de US$ 12 a US$ 14 por ação.

A revisão mais cautelosa coloca a United em linha com outras empresas do setor. A Delta Air Lines decidiu não atualizar suas projeções anuais, citando incertezas ligadas aos custos de combustível e às tensões geopolíticas, enquanto a Alaska Air Group retirou completamente sua previsão para 2026.

A atualização veio junto com a divulgação de resultados trimestrais acima do esperado. A empresa afirmou que a demanda segue forte, especialmente entre clientes de maior poder aquisitivo, em linha com comentários de Delta e Alaska.

Mas as despesas com combustível aumentaram 12,6% no primeiro trimestre, para US$ 3,04 bilhões — cerca de US$ 340 milhões a mais do que no mesmo período do ano anterior.

Diante da expectativa de custos mais altos, a United também está reduzindo sua capacidade. A empresa informou que cortou em cerca de 5% o crescimento planejado e agora espera que a capacidade — medida em assentos-quilômetro disponíveis — fique estável ou cresça até 2% na segunda metade de 2026, em relação ao ano anterior.

Empresas de baixo custo devem ser ainda mais afetadas. A Spirit Aviation chegou a considerar oferecer participação ao governo dos EUA para evitar uma possível liquidação.

A turbulência recente também reacendeu discussões sobre consolidação no setor. O CEO da United, Scott Kirby, chegou a sugerir uma possível combinação com a American Airlines Group diretamente ao presidente Donald Trump.

Em comunicado interno, Kirby afirmou que a empresa pode se beneficiar de uma eventual reorganização do setor, com oportunidades de aquisição diante da alta nos preços do petróleo e do combustível.

A companhia disse ainda que espera repassar entre 40% e 50% do aumento nos custos de combustível por meio de preços no segundo trimestre, podendo chegar a 85% a 100% até o quarto trimestre.

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