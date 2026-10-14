Lufthansa vence disputa e compra quase metade das ações da TAP

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O governo de Portugal anunciou nesta quarta-feira que a alemã Lufthansa venceu a disputa para comprar 44,9% da TAP Air Portugal. A Air France-KLM também estava na disputa pela participação na principal companhia aérea portuguesa.

Com a nova configuração, 5% das ações serão reservadas preferencialmente aos trabalhadores da TAP. Os 50,1% restantes permanecerão nas mãos do Estado português, garantindo a maioria do capital e o controle da companhia.

Nas últimas semanas, a Lufthansa e a Air France-KLM apresentaram ofertas finais melhoradas para adquirir uma participação na TAP. A companhia portuguesa é um alvo atraente para os maiores grupos aéreos da Europa devido à sua extensa rede de voos para a América Latina e a África, especialmente por sua ampla malha de rotas para o Brasil. Uma aquisição também fortaleceria a posição de qualquer uma das duas companhias no sul da Europa.

No Brasil, a TAP atende 15 cidades, que somam 17 rotas com voos para Lisboa e Porto. O Brasil responde por 30% das receitas do grupo português. Já a Lufthansa opera voos do Rio de Janeiro e de São Paulo para a Alemanha.

Autoridades portuguesas argumentam que a companhia aérea, fundada em 1945, precisa fazer parte de um grupo maior para ganhar escala e garantir seu futuro no longo prazo. A empresa, que recebeu bilhões de euros em ajuda estatal durante a pandemia, registrou prejuízo de € 99 milhões (US$ 112 milhões) no primeiro semestre, à medida que os custos mais elevados de combustível pressionaram seus resultados.

Análise por Bruxelas por levar até 24 meses

Com a decisão, as atenções se voltam agora para a Comissão Europeia, cuja análise do negócio deve levar entre 18 e 24 meses. A cogestão na TAP deve começar ainda neste ano, segundo fontes.

Em setembro, a Lufthansa havia dito que seu objetivo era apoiar o crescimento da TAP, aumentar sua competitividade e reforçar seu papel como companhia aérea de bandeira de Portugal. Segundo fontes, a avaliação é que a Lufthansa tem maior capacidade de investimento e vem defendendo a construção de um novo aeroporto em Lisboa o mais rápido possível.

Com 737 aeronaves, a Lufthansa tem hubs em Frankfurt, Munique, Zurique, Viena, Bruxelas e Roma. A companhia é membro da Star Alliance, aliança global de companhias aéreas. O grupo reúne ainda empresas como Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways e Eurowings.

Já a Air France-KLM afirmou que faria de Lisboa seu hub exclusivo para o sul da Europa e fortaleceria a conectividade da TAP, especialmente no Atlântico Norte. Em publicação nas redes sociais, o CEO global da Air France, Ben Smith, destacou que o Brasil seria central nessa estratégia de transformar Lisboa em um hub e que a parceria com a Delta Air Lines ampliaria a conectividade de Portugal:

"Queremos construir uma ponte ainda mais forte através do Atlântico, tanto ao Norte quanto ao Sul, especialmente com o Brasil. Com o apoio da Delta Air Lines e de nossa joint venture transatlântica, a TAP estaria conectada a uma rede de mais de 375 destinos, aproximando Portugal de novas cidades, clientes e oportunidades em todo o continente americano".

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