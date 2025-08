A- A+

GERAÇÃO DE EMPREGOS Luiz Marinho diz que resultado do Caged de junho que será divulgado vai ser ''bom'' A mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro daponta para criação líquida de 175 mil empregos formais em junho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho, que vai ser divulgado na segunda-feira, 4, vai ser "bom."

Ele falou com ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no fim do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília.

A mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro da pesquisa Projeções Broadcast aponta para criação líquida de 175 mil empregos formais em junho.

O número representa uma alta após um saldo positivo de 148.992 vagas em maio.

