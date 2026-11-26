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Economia Luiz Trabuco, do Bradesco, aceita convite de Lula para assumir o Ministério da Fazenda Nome de banqueiro é visto com entusiasmo pelo mercado, mas é alvo de críticas no PT

Luiz Roberto Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministro da Fazenda a partir do próximo ano. Os dois se reuniram nesta quinta-feira, fora da agenda, no Palácio da Alvorada. A informação foi confirmada pelo colunista Lauro Jardim.

Auxiliares dizem que Lula sempre gostou de Trabuco, com quem estreitou relação no primeiro mandato do petista. Atualmente, o banqueiro faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, grupo criado na primeira gestão de Lula, com participação de empresários, sindicalistas e membros de movimentos sociais, que serve para o presidente dialogar com a sociedade.

A escolha é vista entre integrantes do governo e aliados uma sinalização ao mercado financeiro em um momento em que o dólar vinha subindo e a bolsa, caindo. O movimento se inverteu ontem, quando o nome de Trabuco começou a ser especulado para o cargo.

Por outro lado, o nome de Trabuco é visto com desconfianças por parte de integrantes do PT. Nesta quinta-feira, antes de a escolha ser anunciada, o líder da bancada do partido na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), disse entender que nome “pode não ser a melhor opção”.

— É uma opção que o governo vai fazer. Mas nós entendemos que temos que discutir investimento, crescimento com uma perspectiva de enfrentamento à taxa de juros. Por isso temos um posicionamento crítico a todos aqueles que defendem essa política monetária brasileira. Eu não falo pela bancada, mas por mim mesmo acho que pode não ser a melhor opção — disse Uczai nesta quinta-feira.

Lula já havia tentado fazer de Trabuco ministro da Fazenda no começo do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. No fim de 2014, o líder petista o indicou para a sua sucessora em um momento em que também havia desconfiança do mercado em relação à situação fiscal do país.

Dilma se reuniu com Trabuco, que na época era o presidente executivo do banco, e fez o convite para ele assumir o comando da equipe econômica. Mas o banqueiro recusou com a alegação que iria para a presidência do conselho de administração da instituição financeira, o que acabou acontecendo em 2017.

A opção da então presidente da República foi por Joaquim Levy, executivo do Bradesco na época que foi bombardeado pelo PT ao tentar implantar uma série de cortes de gastos e não durou nem um ano no cargo.

Durante a campanha eleitoral deste ano. Trabuco chegou a participar de um jantar oferecido por Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, a Flávio Bolsonaro (PL). Também recebeu, com outros executivos, o candidato do PL na sede do banco em São Paulo.

Dias depois, o presidente do conselho de administração do Bradesco participou, ao lado de outros 15 empresários de diversas áreas, de um jantar com Lula no Alvorada.

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