A- A+

forbes Luiza Trajano, do Magalu, volta à lista da Forbes com crise da Americanas Recuperação judicial da varejista faz subir ações das concorrentes e impulsiona fortuna da executiva para US$ 1,1 bilhão

A fundadora do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, voltou à lista mundial de bilionários da Forbes. O retorno ocorre após as ações do Magalu subirem mais de 60% no último mês, efeito da crise da Americanas, que impulsionou os papéis das varejistas concorrentes.

Segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes, a executiva ocupava a 2.423ª posição no ranking, com uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões). No pico das ações em 2021, a empresária teve patrimônio de US$ 5,6 bilhões.

Ela deixou a lista de bilionários em junho do ano passado, após os ativos da varejista perderem quase 90% de seu valor em 12 meses. A queda refletia e a mudança no cenário macroeconômico, que atingiu em cheio as varejistas, com a combinação de inflação de dois dígitos, juros em alta e endividamento das famílias, o que reduziu espaço para consumo.

Veja também

Câmbio Dólar cai e opera abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho de 2022