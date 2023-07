Lula adia lançamento de novo PAC para agosto

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, nesta segunda-feira, que o lançamento do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), previsto para 27 de julho, foi adiado para agosto. A nova data vai coincidir com o fim do recesso parlamentar.

Na manhã desta segunda-feira, após participar de um evento em Feira de Santana, na Bahia, Costa chegou a reafirmar que o novo PAC seria lançado no fim de julho. Momentos depois, informou ter recebido um telefonema do Palácio do Planalto com a orientação de uma outra data, que será anunciada, nos próximos dias, pela Casa Civil.

— A princípio estava previsto para lançar agora, no fim de julho —disse o ministro, acrescentando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prefere esperar a volta do Congresso para lançar o programa.

A grande prioridade do governo, com a nova versão do PAC, são as obras paralisadas e investimentos em transição energética e projetos sustentáveis. Existe a expectativa de serem criadas parcerias público-privadas nessas áreas.

Veja também

PIB Haddad: Resultado da 'prévia' do PIB mostra que efeito da Selic está 'pesando muito' na economia