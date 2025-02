A- A+

presidente do brasil Lula adia reunião com sindicalistas para anunciar liberação de saque-aniversário do FGTS bloqueado Setor de construção civil é contrário à medida provisória

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar para amanhã a reunião que teria com os dirigentes das maiores centrais sindicais nesta terça-feira para anunciar uma medida provisória para liberar o saque do FGTS a quem foi demitido e era optante do saque-aniversário.



O encontro deve ficar para a tarde desta quarta-feira (26).

A autorização do saque do saldo remanescente na conta vinculada ao FGTS para quem aderiu à modalidade de saque-aniversário deverá injetar R$ 12 bilhões na economia, conforme O Globo noticiou.

Os setores ligados à construção civil e ao mercado imobiliário são contra o saque extraordinário, com receio de que o fundo, principal fonte de financiamento da habitação popular no Brasil, perca liquidez, e por isso têm buscado interlocução com o governo para mitigar a MP prestes a ser anunciada.

Aprovada no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a norma que criou o saque aniversário fixou uma carência de 24 meses para quem aderiu à modalidade poder voltar ao saque em caso de rescisão. Quem optou pelo saque-aniversário e foi demitido, portanto, hoje está com o valor retido.



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e as centrais sindicais são historicamente contrários à retenção do saque-aniversário.

