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Terras raras Lula afirma que Trump deveria investir em terras raras no Brasil: 'Não temos veto a ninguém' Em evento em Campinas (SP), presidente afirma também que país não pode abrir mão na soberania em negociação pelos minerais críticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o controle de terras raras no país, mas afirmou que o Brasil está aberto a investimentos estrangeiros no setor. Lula tratou do tema durante um evento em Campinas (SP), nesta segunda-feira (18), duas semanas após o petista se encontrar com o Donald Trump nos Estados Unidos.

— A gente faz com que o Trump pare de brigar com o Xi Jinping e venha se associar nós, para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém, nós não temos preferência por ninguém. Aqui pode vir chinês, pode vir alemão, pode vir francês, pode vir japonês, pode vir americano, pode vir quem quiser. Desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania — disse Lula.

A declaração destoa de outra anteriores de Lula. Em março, Lula aproveitou a reunião da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Celac-África, na Colômbia, para defender as reservas de terras raras brasileiras contra o interesse de países ricos. Na ocasião, ele afirmou que nações como o Brasil já foram colonizadas, conquistaram soberania e não podem simplesmente voltar a ser exportadores de matérias-primas.

Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos usados na fabricação de baterias, turbinas eólicas, semicondutores, equipamentos eletrônicos e tecnologias militares. Apesar do nome, não são necessariamente escassas na natureza, mas sua extração e processamento são complexos, caros e ambientalment

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