Lula anuncia linha de crédito para compra de moto por entregadores
Medida se soma a pacote de bondades do governo em ano eleitoral
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quinta-feira uma nova linha de crédito subsidiado para facilitar a compra de produtos em ano eleitoral.
Depois dos motoristas de aplicativos, o foco do Executivo são motociclistas entregadores, que terão acesso a uma linha de crédito em condições facilitadas para comprar ou substituir motos.
"O Move Brasil – Entregadores e Moto Apps é voltado a trabalhadores que usam a moto como instrumento de renda, prestando serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de cargas", diz o Palácio do Planalto em nota.
De acordo com o governo, a linha terá garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO), prazo de até 48 meses e possibilidade de descontos das montadoras. O crédito "facilita o financiamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores para quem usa a moto como instrumento de renda", segundo a nota. Haverá ainda carência de dois anos para início dos pagamentos.
Segundo técnicos a par das discussões, para receber o financiamento será preciso que esses trabalhadores prestem serviço para uma plataforma, como iFood, por exemplo, por pelo menos seis meses.
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A exigência de estar conveniado a uma plataforma tem por objetivo permitir o desconto da parcela do empréstimo na remuneração a ser creditada na conta bancária do trabalhador.
Técnicos estimam que há um público potencial entre 700 mil a 1,2 milhões de entregadores em todo o país. O valor médio da moto é de R$ 17,8 mil, bem abaixo do custo de um carro — o programa do governo chamado de Move Aplicativos financiou até R$ 150 mil.
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A ideia é que os recursos também possam ser usados para a compra de motos elétricas, que custam entre R$ 8 mil e R$ 9 mil e não haverá exigência do fabricante ser uma empresa nacional.
A medida ainda depende de ajustes finais, mas o presidente Lula tem pressa e quer anunciar o financiamento ainda este mês, no rol de pacote de bondades no ano eleitoral.