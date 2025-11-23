A- A+

Assinatura de acordo Lula anuncia 'maior acordo comercial do mundo' entre Mercosul e União Europeia para 20 de dezembro Presidente deu declaração afirmando que os dois blocos comerciais irão assinar os termos durante reunião no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou neste domingo que pretende assinar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia no próximo dia 20 de dezembro. O presidente antecipou a assinatura durante conversa com jornalistas em Johannesburgo, na África do Sul, onde foi realizado o encontro do G20.

— Eu regresso para o Brasil, onde eu pretendo não viajar mais esse ano, a não ser ou pra Brasília, ou pra Foz do Iguaçu, para assinar o acordo Mercosul-União Europeia que eu penso que vai ser assinado dia 20 de dezembro — afirmou Lula.

A assinatura deve ocorrer durante a reunião da Cúpula dos Líderes do Mercosul, marcada para Foz do Iguaçu, no Paraná. O Brasil atualmente ocupa a presidência do bloco comercial. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é considerado um dos mais importantes e foi alvo de idas e vindas nos últimos anos em razão da reticência de países europeus com alguns dos termos do acordo, sobretudo a França.

Na prática, o acordo criaria uma área de livre comércio entre os dois continentes, eliminando tarifas de importação sobre uma série de produtos comercializados entre os dois blocos. Com isso, os países do Mercosul ganhariam acesso facilitado ao mercado europeu sobretudo para produtos agropecuários, enquanto os países europeus teriam melhores condições para exportar produtos industriais para o Brasil.

Um dos principais entraves, entretanto, é a pressão exercida pelo setor agrícola em países como França. Agricultores de países europeus temem que não conseguirão competir com o preço dos produtos brasileiros. Enfraquecido politicamente na França, o presidente do país, Emmanuel Macron impôs uma série de barreiras ao avanço do acordo nos últimos anos para não contrariar esses interesses internos.

Em Johannesburgo, entretanto, Lula minimizou a oposição de alguns dos líderes de países da União Europeia, destacando que o acordo é realizado entre os dois blocos.

— Eu não estou fazendo acordo com a França, estou fazendo acordo com a União Europeia, que tem tanto o presidente da Comissão, como a secretaria Ursula von der Leyen, como negociadores. Eu posso lhe garantir que no dia 20 de dezembro estarei assinando o acordo União Europeia-Mercosul — afirmou Lula.

O presidente destacou ainda que a assinatura será um momento muito especial para os dois blocos, no que chamou de "maior acordo comercial do mundo".

— E depois que assinar o acordo vai ter muita tarefa para começar a usufruir das benesses desse acordo, mas vai ser assinado — disse.

