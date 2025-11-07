Lula anuncia novo fundo do petróleo para financiar transição energética e ações climáticas

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (7) que o governo vai estabelecer um fundo específico, concentrando recursos arrecadados com a exploração do petróleo, para projetos e ações visando a transição energética e o combate às mudanças climáticas. Desde ontem Lula participa da Cúpula do Clima, com líderes mundiais - evento que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A premissa de utilização de dinheiro do petróleo para políticas públicas é antiga, em grande parte já viabilizada no Fundo Social foi criado em 2010. Há pouco, Lula sugeriu um mecanismo novo. "Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um Fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática", declarou o presidente da República.

