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ECONOMIA

Lula anuncia o Pix MEI, que vai transferir R$ 5 mil para microempreendedores

Anúncio amplia a sequência de medidas econômicas apresentadas pelo governo nas últimas semanas, em meio à campanha pela reeleição

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O anúncio ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições, em meio à tentativa do petista de reverter a vantagem de 2,2 milhões de Flávio BolsonaroO anúncio ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições, em meio à tentativa do petista de reverter a vantagem de 2,2 milhões de Flávio Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta terça-feira (13) um pacote de medidas para apoiar os microempreendedores individuais (MEIs).

Entre elas está o Pix MEI, que prevê a transferência direta de até R$ 5 mil para os empreendedores que se enquadrarem nessa categoria.

O anúncio ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições, em meio à tentativa do petista de reverter a vantagem de 2,2 milhões de votos obtida por Flávio Bolsonaro (PL) na primeira etapa da disputa.

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"É um apoio direto do governo para mudar a capacidade produtiva do MEI", disse o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira.

As medidas estão sendo apresentadas em cerimônia no Palácio do Planalto. Ao todo, são cinco medidas:

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