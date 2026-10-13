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ECONOMIA Lula anuncia o Pix MEI, que vai transferir R$ 5 mil para microempreendedores Anúncio amplia a sequência de medidas econômicas apresentadas pelo governo nas últimas semanas, em meio à campanha pela reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta terça-feira (13) um pacote de medidas para apoiar os microempreendedores individuais (MEIs).

Entre elas está o Pix MEI, que prevê a transferência direta de até R$ 5 mil para os empreendedores que se enquadrarem nessa categoria.

O anúncio ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições, em meio à tentativa do petista de reverter a vantagem de 2,2 milhões de votos obtida por Flávio Bolsonaro (PL) na primeira etapa da disputa.

"É um apoio direto do governo para mudar a capacidade produtiva do MEI", disse o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira.

As medidas estão sendo apresentadas em cerimônia no Palácio do Planalto. Ao todo, são cinco medidas:

Perdão da dívida tributária de todos os MEIs com a União. São 3,6 milhões de pessoas beneficiadas, com impacto R$ 12, 6 bilhões.



Linha específica do Desenrola para comprar dívidas de MEIs.



Pix MEI, que segundo o governo, trata-se de dinheiro direto na mão do microempreendedor, até R$ 5 mil.



Reforço do pedido para elevar o teto do MEI. O projeto de lei está em tramitação no Congresso e prevê aumentar o teto de R$ 81 mil para R$ 140 mil por ano.



Decreto de não obrigatoriedade de nota fiscal para venda de pessoas físicas.



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