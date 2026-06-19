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apostas Lula anuncia que governo vai congelar recursos de bets ilegais Dinheiro será usado para reforças o combate às estruturas financeiras do crime organizado no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira que o governo vai congelar recursos de bets ilegais e enviar ao Fundo de Segurança Pública. A medida tem como objetivo aumentar a fiscalização sobre empresas que exploram as apostas de forma irregular.

"Com a nova Lei Antifacção e a inteligência acumulada no combate a crimes financeiros, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União avançam para sufocar o fluxo de recursos de bets ilegais", escreveu o presidente, em postagem nas redes sociais.

O dinheiro, segundo Lula, será usado para reforças o combate às estruturas financeiras do crime organizado no país. O anúncio ocorre um dia após uma operação policial que teve como alvo um esquema de movimentação bilionária de recursos por meio de plataformas de apostas clandestinas.

Em entrevista a jornalistas, o ministro Dario Durigan (Fazenda) detalhou a medida:

— O decreto que o presidente assinou hoje permite que a gente faça um bloqueio dos recursos identificados nas instituições financeiras que provenham dessas bets ilegais.

Regulamentação das bets

As plataformas de apostas online passaram a ter regras específicas no país após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional no fim de 2023, sancionada por Lula. O projeto foi enviado pelo Ministério da Fazenda com o objetivo inicial de regulamentar as apostas esportivas, as chamadas “bets”,que já operavam no Brasil sem regulação.

Durante a tramitação na Câmara, o relator da proposta, deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), incluiu no texto a autorização para os chamados “jogos online”, categoria que engloba cassinos virtuais como o popularmente conhecido “tigrinho”. O dispositivo chegou a ser restringido pelo Senado, que tentou limitar a regulamentação apenas às apostas esportivas, mas a previsão foi restabelecida na Câmara antes da aprovação final da lei, sancionada pelo presidente em dezembro de 2023.

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