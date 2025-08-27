A- A+

BRASIL Lula assina decreto com regras para TV 3.0, que terá mais interatividade e qualidade de imagem e som Novo padrão da televisão aberta terá integração completa com a internet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje o decreto que regulamenta a TV 3.0, que será a nova geração da tecnologia de televisão aberta e gratuita brasileira.

A nova tecnologia revoluciona a forma como os brasileiros assistem à televisão. Com mais interatividade, qualidade de som, imagem superior e maior integração com a internet, o novo sistema moderniza o setor.

O novo padrão tecnológico da televisão aberta brasileira vai combinar transmissão terrestre com recursos de interatividade, imagem em 4K — com possibilidade de evolução para 8K — e som imersivo, integrando o sinal ao acesso à internet.





O documento que será assinado por Lula prevê que a recepção básica seguirá gratuita e aberta, sem necessidade de conexão à internet. Porém, o acesso à rede será necessário para funcionalidades interativas logadas, como serviços sob demanda e aplicativos na tela.

A implantação será gradual, com início em 2025 e seguirá metas até a Copa do Mundo de 2026, quando as capitais deverão ter cobertura parcial do novo sinal.

O decreto também estabelecerá o período de convivência entre o sistema atual e o de TV 3.0, estimado entre 10 e 15 anos. Televisores mais antigos poderão receber o sinal por meio de novos conversores certificados.

