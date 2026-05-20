Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INTERNET

Lula assina decreto que atribui à ANPD papel de regular e fiscalizar Marco Civil da Internet

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs novas obrigações às plataformas digitais

Reportar Erro
Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Evaristo Sa/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira (20) decretos que alteram a regulamentação do Marco Civil da Internet (MCI) e possibilitam a responsabilização das plataformas digitais.

Também atribuem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a competência para regular, fiscalizar e apurar infrações ao MCI. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre os decretos.

Leia também

• Planalto convida Alcolumbre para evento com Lula, mas ele não irá

• Datafolha: Lula é visto como o mais experiente; Flávio Bolsonaro mais moderno e inovador

• Câmara aprova projeto de lei que permite que cooperativas acessem fundos constitucionais

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs novas obrigações às plataformas digitais, que agora podem ser punidas por omissão mesmo sem ordem judicial, desde que tenham sido notificadas e não removam conteúdos "manifestamente ilícitos".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter