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Brasil

Lula assina MP para ampliar crédito à exportação de pequenas empresas, diz Fazenda

Medida prevê mobilizar cerca de R$ 15 bilhões e facilitar acesso ao financiamento

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan O ministro da Fazenda, Dario Durigan  - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória para ampliar o financiamento à exportação de micro, pequenas e médias empresas.

Segundo o ministro, a iniciativa deve mobilizar cerca de R$ 15 bilhões em crédito, com uso de recursos não utilizados em programas anteriores voltados ao apoio à economia.

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— Hoje algo com R$ 100 milhões de reais é mobilizado para financiamento de pequenas e médias empresas para exportação. Com a medida que está sendo anunciada agora, que o presidente assinou hoje mais cedo, nós vamos poder alavancar isso em mais de dez vezes no curto prazo. Estamos mobilizando algo como R$ 15 bilhões de reais para essa medida, trazendo o que não foi usado do ano passado no Brasil Soberano e remobilizando agora para esse contexto — explicou o ministro.


De acordo com Durigan, a MP busca facilitar o acesso ao crédito para empresas que enfrentam dificuldades para entrar no mercado externo. Entre os pontos da proposta está a possibilidade de concessão de financiamento antes da formalização de contratos de exportação.


O ministro afirmou que a medida foi discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.


Durigan disse ainda que a equipe econômica acompanha os impactos da alta do petróleo sobre os preços de combustíveis e não descarta novas ações, a depender da evolução do cenário internacional.

Segundo ele, eventuais medidas seguem em análise dentro do governo, enquanto outras iniciativas já adotadas recentemente permanecem como referência no curto prazo.

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