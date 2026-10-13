A- A+

escala 6x1 Lula atribui à "pressão da sociedade" mudança de tom de Flávio Bolsonaro sobre fim da escala 6x1 Proposta de Emenda à Constituição tem previsão de votação na quarta-feira no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o PL, partido de Flávio Bolsonaro, resolveu votar a favor do fim da escala 6x1 após a “pressão da sociedade”.

Lula não mencionou diretamente seu adversário, mas Flávio anunciou nesta manhã uma mudança de posição, a 12 dias da eleição, e disse que vai votar a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que tem previsão de votação na quarta-feira no Senado.

A aprovação do fim da escala 6x1 é uma das principais apostas de Lula para tentar uma virada inédita e vencer Flávio no segundo turno da eleição presidencial, marcada para dia 25 de outubro. O texto reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

— Parece que, depois da pressão da sociedade, o PL resolveu votar o fim da escala 6x1. De vez em quando fico pensando… Se todo mal que eu causar a este país for fazer a direita avançar e atender os interesses do povo brasileiro, vou continuar a fazer isso — afirmou Lula ao encerrar discurso em cerimônia de anúncio de perdão de dívidas de MEIs, no Palácio do Planalto.

Flávio mudou o tom nesta terça e disse que vai votar a favor do projeto, após uma série de críticas à iniciativa apoiada por Lula. Apesar de anunciar apoio ao texto, Flávio voltou a defender uma alternativa que permita aos trabalhadores negociar jornadas flexíveis e afirmou que o governo deverá compensar as empresas pelos custos da redução da carga horária.

— A maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da escala 6x1. Então, eu vou votar a favor. Só que a gente defende algo ainda melhor. Eu queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua jornada de trabalho. Como é que fica a pessoa que trabalha de home office? Isso não está definido na PEC. (...) Mas acho que é um processo de evolução. A gente tem que buscar fazer com que o trabalhador tenha direito a uma folga maior, sim — afirmou.

Na segunda-feira, após participar de uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Lula também falou da PEC e cobrou uma posição de Flávio.

— Sei que a oposição está tentando protelar, porque depois das eleições eles vão ter coragem de votar contra. Eles agora estão com medo de votar contra. Quero que o PL mostre se vai votar contra ou a favor. O Flávio, como senador, pode apertar o botão e dizer se vai votar sim ou não. É simples. Não tem trauma.

Veja também