Lula: aumento de custo de vida preocupa; governo tem que "colocar o empreendedorismo na cabeça"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que o aumento do custo de vida é a questão que "mais preocupa" o governo atualmente.

— É a coisa que mais preocupa é a questão do aumento do custo de vida. Vivi dentro de fábrica por 7 anos, com inflação de 80% ao mês, recebia meu pagamento tinha que correr no atacadista para comprar coisa até que não precisava para que meu salário não fosse desvalorizado [...] tenho uma preocupação extraordinária [com inflação]. — disse Lula em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá.

Lula ainda disse que o mercado de trabalho brasileiro enfrenta um problema atualmente em que jovens não estão mais dispostos a se "submeter" às regras de uma carteira de trabalho assinada. Segundo o presidente, a juventude quer empreender, e o governo precisa dar oportunidades para que isso aconteça.





— As pessoas não querem mais se submeter às regras de trabalho, todos os dias. As pessoas querem progredir, inventar e mostrar que são capazes. Temos então que colocar o empreendedorismo na nossa cabeça.

Segundo Lula, benefícios concedidos pelo governo não são barreiras para a entrada de pessoas no mercado de trabalho, ao contrário do que empresários vem alegando, de acordo com o presidente.

— Eu tenho conversado com muitos empresários do norte, nordeste, do sudeste, em que eles se queixam muito que querem contratar mão de obra e essa mão de obra não existe e querem jogar a culpa no benefício que o governo oferece para população. O governo oferece benefício na perspectiva de que as pessoas possam arrumar emprego e sair desse benefício, porque o benefício é para ajudar os mais necessitados — afirmou Lula.

