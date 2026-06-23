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PRESIDENTE Lula: BNDES está 'dando show e lição ao mundo' sobre para que serve um banco de desenvolvimento A fala do presidente foi feita durante a inauguração de um trecho da Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 23, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está dando uma "lição ao mundo" ao emprestar dinheiro para que empresas façam obras de interesse público. A fala do presidente foi feita durante a inauguração de um trecho da Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.

"O BNDES está dando um show e lição ao mundo sobre para o que serve um banco de desenvolvimento. Um banco de desenvolvimento serve para criar as condições para emprestar dinheiro para que as empresas possam fazer as obras que o Brasil precisa", declarou o presidente.

Ao elogiar a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, Lula disse que o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conduzido pela ministra, foi feito para que os ministros do governo dele "não ficassem inventando obra".

Com a medida, Lula afirmou que cada auxiliar já sabe o que será feito durante o mandato.

"O PAC foi inventado para que a gente não permita que ministro fique inventando obra. Cada um que entra no meu governo sabe o que vai fazer na educação, saúde, rodovias, portos e aeroportos. Está tudo planejado", disse Lula.

Lula inaugurou nesta terça-feira a primeira etapa das obras do trecho da Rodovia Presidente Dutra na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Foram lançados quatro quilômetros de pista de subida O investimento total é de R$ 1,5 bilhão.

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