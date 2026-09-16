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TERRAS RARAS Lula: Brasil tem muita terra rara e não vamos permitir que venham tirá-las para vender lá fora Petista também associou a perspectiva de exploração de petróleo na Margem Equatorial a investimentos em educação, tecnologia e saúde

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu nesta quarta-feira, 16, que o Brasil processe suas terras raras e fabrique produtos industrializados no território nacional.

Durante participação no podcast Desce a Letra, o petista também associou a perspectiva de exploração de petróleo na Margem Equatorial a investimentos em educação, tecnologia e saúde.

"A gente não vai permitir que os caras venham aqui comprar e levar a nossa terra rara para vender depois o produto acabado para nós", afirmou Lula. "Nós queremos extrair aqui, transformar aqui, fazer o produto industrializado aqui e vender."

Lula apresentou a exploração de terras raras e minerais críticos como prioridade para um eventual quarto mandato. Defendeu também o investimento em educação para ampliar a capacidade do País de exportar conhecimento, além de matérias-primas.

Margem Equatorial

Sobre a Margem Equatorial, o presidente afirmou que o Brasil descobriu petróleo na região, mas, na sequência, condicionou a destinação de receitas à existência do recurso.

"É muito petróleo, eu acho. Estou com muita fé. Se tiver esse petróleo, nós vamos fazer do dinheiro desse petróleo muita coisa na educação, muita coisa na tecnologia e muita coisa na saúde", declarou Lula.

Ao comparar suas propostas às dos adversários, Lula afirmou ser o único candidato capaz de promover a ascensão da população mais pobre. "A única pessoa capaz de fazer com que o pobre suba o segundo degrau e o terceiro degrau na escala educacional, na escala social, na escala da saúde sou eu", disse. "Porque eu vim de lá e eu sei como é que é lá."

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