tarifaço Lula brinca que tem idade para "falar mais grosso" com Trump, mas que é preciso "passar harmonia" Os dois presidentes falaram por telefone na segunda-feira, 6, em meio ao tarifaço dos EUA sobre as exportações brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou, nesta sexta-feira, 10, sobre ter idade para “falar mais grosso” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa entre os dois ocorreu no dia em que seu nascimento está registrado, em 6 de outubro, apesar de fazer aniversário de fato no dia 27.

Trump tem 79 anos e chega a oito décadas de vida em julho do próximo ano.

— Eu comecei a conversar com o Trump dizendo assim: "Eu estou completando 80 anos de idade, e você completa 80 anos em julho do ano que vem". Ele é oito meses mais novo do que eu, portanto, eu tenho idade de falar mais grosso com ele — afirmou Lula, dando risada.

Ele também fez piada sobre “não saber o que fazer” caso ganhe uma briga com os Estados Unidos, e que por isso prefere não adotar essa postura. Lula sinalizou depois que a conversa teria sido boa.

— Disse pro Trump: “Olha, nós dois, com 80 anos, governamos as duas maiores democracias do ocidente, não podemos passar discórdia e desavenças para o resto do mundo, cara. Precisamos passar harmonia, conversar e colocar divergências na mesa”. Não tem tema proibido para falar comigo.

Os dois falaram ao telefone depois da assembleia-geral das Nações Unidas, onde Lula reforçou o posicionamento da soberania do Brasil e Trump disse que havia tido uma “química” com o brasileiro.

O motivo do atrito é o tarifaço sobre as exportações brasileiras, que teve motivação política.

Em uma carta, Trump disse que Jair Bolsonaro (PL) estaria sofrendo “perseguição judicial” e o Supremo Tribunal Federal (STF) teria atacado plataformas de mídia americanas.

A Casa Branca ainda sancionou autoridades brasileiras com a Lei Magnitsky e a revogação de vistos, incluindo alguns ministros da Corte e seus familiares.

Lula disse nesta sexta que a relação “nunca deveria ter sido truncada”, porque não trata presidentes de outros países “ideologicamente”.

— Quem tem que fazer isso é o povo que o elegeu. Eu não, eu tenho que tratá-lo com respeito de alguém que foi eleito e ele me tratar com alguém que foi eleito e se equipara.

Em uma referência velada a Bolsonaro, declarou ainda que não se deve rebaixar para nenhum outro chefe de estado e que, caso as negociações com os Estados Unidos não avancem, o Brasil tem condições de exportar “para China, Ásia, qualquer lugar do mundo”.

— No mundo, ninguém respeita quem não se respeita. Se você acha que lamber botas te ajuda, vai cair do cavalo. As pessoas só te respeitam quando percebem que você tem autoridade moral e caráter.

