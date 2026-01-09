A- A+

ACORDO COMERCIAL Lula celebra acordo UE-Mercosul como 'dia histórico para o multilateralismo' "Acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico", disse o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, nesta sexta-feira (9), a aprovação na União Europeia do acordo de livre comércio com o Mercosul como "um dia histórico para o multilateralismo".

"Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos", declarou Lula na rede X.



Como potência agrícola, o Brasil é um dos principais beneficiários do acordo, que será assinado em 17 de janeiro no Paraguai.

Para o país, o pacto representa uma oportunidade de expandir suas exportações de carne, soja, arroz e mel para a Europa, em troca da abertura de seu mercado a veículos, máquinas, queijos e vinhos europeus.

Após mais de 25 anos de negociações, e apesar da oposição de países como França, Polônia, Irlanda e Hungria, o acordo foi aprovado nesta sexta-feira pela União Europeia, o que abre caminho para a criação da maior zona de livre comércio do mundo, com um mercado conjunto de mais de 700 milhões de pessoas.

"O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados", afirmou Lula.

Trata-se de "uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos", acrescentou.

Lula tem sido um firme defensor do pacto. Na cúpula do Mercosul realizada em dezembro em Foz do Iguaçu, ele havia exigido "coragem" e "vontade política" dos dirigentes europeus para viabilizá-lo.

