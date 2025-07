A- A+

tarifaço Lula chama de "desaforada" carta de Trump sobre tarifaço e diz que EUA não podem dar palpite no Pix Na Bahia, presidente afirmou que Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para convencer Trump "a dar um golpe no Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "desaforada" a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual impõe tarifa de 50% sobre importação de produtos brasileiros.

Em discurso em Juazeiro (BA), Lula afirmou que o deputado federal licenciamento Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi aos Estados Unidos para convencer Trump "a dar um golpe no Brasil":

— Esses dias o presidente Trump, a troco não sei do que, talvez a pedido do filho do coisa, o filho do coisa é deputado, pediu licença para ir lá, pedir para o Trump dar golpe no Brasil. E o Trump mandou uma carta desaforada: se não soltar Bolsonaro, se não parar de perseguir ele, dia 1º de agosto vou taxar o Brasil em 50%. Veja que coisa absurda — afirmou Lula durante entregas voltadas ao programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde.

Ao criticar o presidente americano, Lula disse ainda que Trump não deve dar palpite sobre o Pix. Na quinta-feira, Escritório do Representante de Comércio dos EUA abriu uma investigação sobre o Brasil devido a supostas práticas comerciais, incluindo o PIX, e se elas estão restringindo de forma injusta as exportações americanas ao país.

— E sabe o que ele disse ontem? Que está incomodado com o Pix. E por que está incomodado com o Pix? Por que o pix vai acabar com o cartão de crédito nesse país. É por isso que ele está incomodado com pix. A gente vai criar pix parcelado, é algo do Brasil, não tem porque ficar dando palpite nisso — disse Lula.

O Pix entrou na mira de Trump uma semana após o presidente americano anunciar sobretaxa de 50% sobre importações de produtos brasileiros. Desde então, o Planalto passou a reforçar o discurso de soberania e nacionalismo. Lula determinou a criação de um grupo de trabalho de diálogo com empresários brasileiros e americanos.

— Nós vamos continuar trabalhando, vamos dar um tempo aí, estudando, juntando empresários, tudo que é tipo de empresário, empresário americano, do agro, empresário brasileiro, quando chegar 1º de agosto vamos dar uma resposta. Porque dia 16 de maio mandamos uma carta pro governo americano e até agora não tivemos a resposta.

Lula afirmou também que o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que se for condenado irá para o "xilindró". O petista disse ainda que no Brasil a lei vale "para todo mundo":

— Quem vai condenar o Bolsonaro não é presidente da república, não é governador da Bahia, é a suprema corte brasileira. Bolsonaro tentou dar golpe nesse país, ele tinha plano para dar golpe, tinha plano para matar Lula, para matar Alckmin e matar Alexandre de Moraes, quem disse isso para nós foram os generais que estão presos, foi o ajudante de ordens dele. Então seu Bolsonaro vai ser julgado, e se for condenado, o lugar dele é no xilindró. Nesse país a lei vale para todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém.

Veja também