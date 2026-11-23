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Petrobras Lula chama ministro da Fazenda e da Casa Civil para reunião sobre Petrobras Estatal anuncia plano de investimentos para período de 2027 a 2031 nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Dario Durigan, para uma reunião sobre a Petrobras nesta segunda-feira. O encontro ocorre às 15h no Palácio do Planalto.

Nesta segunda, a empresa vai apresentar seu plano de negócios para o período de 2027 a 2031 após o fechamento de mercado. De acordo com fontes, a Petrobras prevê investimentos entre US$ 110 bilhões e US$ 120 bilhões, em um momento de recordes de produção e o início da atividade exploratória na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

Em relação ao futuro do comando da estatal, a expectativa é a continuidade da presidente Magda Chambriard. Ela é bem-vista pelo presidente Lula e pela Casa Civil. Os subsídios atualmente vigentes sobre os preços de combustíveis também poderiam ser abordados na reunião.

Originalmente, Durigan passaria o dia em São Paulo devido à participação no evento Macro Vision, do Itaú Unibanco. Devido à convocação para a reunião, contudo, o ministro ficou em Brasília e participou do evento de forma remota.

Nesta segunda-feira, também está prevista a votação do pacote fiscal na Câmara. O projeto, aprovado na semana passada no Senado, abre um espaço de R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões no Orçamento do ano que vem. O objetivo é aumentar o esforço fiscal para alcançar a meta de resultado primário em 2027.

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