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Presidência Lula cita 'confusão' após esquerda criticar ajuste e diz que deseja 'controle fiscal' Medidas de controle das contas públicas foi aprovada pelo Senado e segue para a Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (19) que houve uma “confusão” de aliados por conta do pacote de medidas de controle das contas públicas e afirmou que ele deseja “controle fiscal”. A declaração veio um dia depois de o Senado concluir a votação do projeto, que agora vai para a Câmara, e após uma semana de críticas de parlamentares do PT, do PSOL e do PCdoB ao ajuste.

"Eu estava nas Filipinas quando fui avisado que tinha uma confusão aqui no Brasil. Na verdade, alguns companheiros por falta de informação completa ou por falta de discussão não entenderam, o dado concreto é o seguinte: enquanto eu for presidente da República não haverá diminuição dos direitos que o povo brasileiro conquistou nesse país, não há hipótese", disse.

O pacote prevê um impacto nas contas públicas de 2027 em até R$ 56,1 bilhões. O Senado aprovou o texto-base no último dia 12, por 45 votos a 31. Na noite desta quarta-feira, os senadores rejeitaram três destaques da oposição e fecharam um acordo sobre os repasses da Lei Kandir a estados e municípios.

Lula também procurou desvincular a defesa do ajuste da pressão do mercado financeiro:

"O mercado também está interessado em fazer as reivindicações dele, o mercado quer que a gente faça o controle fiscal. Mas não é o mercado que deseja o controle fiscal, quem deseja o controle fiscal sou eu. Quem deseja economia séria sou eu. Quem tem que ter responsabilidade fiscal é o governo e nós temos muita experiência para mostrar que temos responsabilidade fiscal nesse país", acrescentou.

Racha na base

A reação na esquerda cresceu enquanto Lula cumpria agenda internacional, que incluiu a COP31, na Turquia, e a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro às Filipinas. Parlamentares governistas passaram a criticar o conteúdo das medidas e também a rapidez com que o projeto avançou no Congresso.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) alertou para o risco de recessão em 2027 e criticou o “modo autoritário” de encaminhar a proposta. A crítica mirava o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Moretti tinha culpado uma “parcela sectária da esquerda” pelo atraso no combate a privilégios. A Executiva Nacional do PCdoB divulgou nota afirmando que o projeto “não ataca a causa do endividamento público, reduz o investimento e compromete o desenvolvimento”. As deputadas Natália Bonavides (PT-RN) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) também se posicionaram contra.

A disputa chegou às redes. O canal de WhatsApp “Exército do Lula” é coordenado pelo deputado André Janones (MG), que acompanhava o presidente na viagem. O canal perdeu seguidores em protesto contra o pacote, e o emoji de tesoura, referência a um “tesouraço”, virou resposta frequente às publicações. Janones atribuiu a debandada a um boicote de setores da “extrema esquerda”.

O governo sustenta que o projeto preserva os pisos constitucionais de saúde e educação e a regra de reajuste real do salário mínimo. Entre as medidas, o governo poderá ampliar os bloqueios de verbas para buscar o centro da meta fiscal. Nos anos com medidas de contenção, o crescimento real das despesas cai de 2,5% para 2%. O texto também restringe as compensações de créditos tributários, revisa incentivos fiscais e dá prazo para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto constitucional no serviço público, os chamados supersalários.

Próxima etapa na Câmara

O acordo no Senado diminuiu o corte nos repasses da Lei Kandir, que compensa estados e municípios pela desoneração do ICMS sobre exportações. O valor anual cairá de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões entre 2027 e 2030, e não para R$ 1 bilhão, como previa a versão original. O saldo será parcelado de 2028 a 2030.

Na Câmara, o relator será o deputado Mauro Benevides Filho (União-CE). O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tinha dito que pretendia votar o projeto assim que o Senado concluísse a análise. Se os deputados alterarem o texto, ele volta ao Senado antes de ir à sanção presidencial.

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