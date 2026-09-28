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BRASIL Lula cita reservas internacionais e diz que dívida pública não lhe provoca "pânico" Presidente afirma que pretende diminuir o endividamento do país em relação ao PIB sem abrir mão de reajustes do salário mínimo e de programas sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo que a dívida pública não lhe provoca “pânico” e citou as reservas internacionais como um motivo para confiar na capacidade do país de enfrentar dificuldades econômicas. Ao mesmo tempo, disse que se preocupa com o endividamento e pretende reduzir a dívida em relação ao tamanho da economia.

— Quando eu digo que a divida publica não me causa pânico, é a divida publica irreal. Nós temos uma reserva de 370 bilhões de dólares, feita por mim — disse Lula, em entrevista ao Canal Livre, da Band.

As reservas são recursos em moeda estrangeira administrados pelo Banco Central. Elas ajudam a proteger o país em crises externas, mas não eliminam a dívida pública. Lula afirmou que, apesar de não se sentir alarmado com o endividamento, quer diminuir sua proporção em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).





— Tenho uma preocupação com a dívida pública, porque não gosto de dever mais do que recebo. E a gente vai diminuir essa dívida pública com relação ao PIB — disse.

O presidente não detalhou como pretende alcançar essa redução. Afirmou que manterá gastos que considera necessários, entre eles a ajuda à população mais pobre e os aumentos do salário mínimo acima da inflação.

Lula também mencionou a previsão de superávit no projeto de Orçamento enviado ao Congresso neste ano. A proposta refere-se a 2027 e estima um saldo positivo de R$ 18,6 bilhões nas contas federais, sem considerar os juros da dívida. Trata-se de uma projeção, e não de um resultado já alcançado.

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