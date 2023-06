A- A+

PIB Lula comemora resultado do PIB acima do esperado: 'Vão ficar surpresos com a nossa economia' Presidente ainda afirmou que já tem previsão de impacto fiscal para programa de descontos em carros e que pode "sair hoje a tarde"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quinta-feira o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), que apontou um crescimento de 1,9% da economia brasileira no primeiro trimestre do ano, acima do espero pelo mercado financeiro.

— Estou confiante no PIB, tenho dito para o companheiro Haddad que a gente vai crescer mais do que a estimativa que o FMI está fazendo. Acho que o PIB vai crescer mas, vão ficar surpresos com nossa economia - disse Lula.

O avanço da agropecuária respondeu por cerca de 80% da expansão do PIB.

Em sua declaração no Palácio do Itamaraty, Lula apontou a retomada de políticas públicas em seu governo como uma aposta para impulsionar mais ainda o crescimento econômico.

— Como nós já recuperamos todas as nossas políticas sociais, e o dinheiro começa a circular entre as pessoas mais pobres desse país, essas pessoas vão virando consumidor. Esse consumo vai gerando mais comércio, que gera emprego, esse emprego gera salário, que gera mais consumo. É isso que eu faço aposta

Com PIB mais forte, analistas também já revisam as projeções para o ano e já acreditam em crescimento da economia brasileira acima de 2%.

Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que em 2023 o PIB poderá crescer em cerca de 2%.

— Estamos há algum tempo dizendo que o PIB deste ano vai bater 2%. Está se comprovando as projeções da Secretaria de Política Econômica (da Fazenda). Nós devemos ter cautela também, porque o agro veio muito forte e precisamos começar a pensar e ter cuidado com 2024, para manter a economia gerando emprego — disse, em conversa com jornalistas na Fazenda.

O presidente ainda afirmou que o governo já tem a previsão de impacto fiscal para o programa de descontos em carros populares, anunciado na semana passada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e que "talvez saia hoje à tarde".

— Já tem a previsão e você pode esperar que quando sair... Talvez saia hoje à tarde. Talvez você tenha surpresa, você vai saber hoje à tarde. Eu tenho uma reunião com o ministro Haddad à tarde, falta exatamente dois minutos para três, eu tenho que ir lá para a reunião. Aí quem sabe vocês vão poder comprar o carro mais barato.

