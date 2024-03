A- A+

pib Lula comemora resultado do PIB e afirma que país 'cresceu mais do que o previsto' Economia brasileira avançou três vezes o esperado, com expansão de 2,9% em 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta sexta-feira (1) o resultado do Produto Interno Bruto (PIB, valor de todos os bens e serviços produzidos) durante seu primeiro ano de governo. A economia brasileira cresceu três vezes o resultado previsto no início do ano passado e fechou 2023 em R$ 10,9 trilhões. Já o PIB teve um crescimento de 2,9%, puxado principalmente pelo desempenho do agronegócio, que teve expansão recorde, e pelo consumo das famílias.

Pelas redes sociais, Lula destacou o crescimento acima do previsto e afirmou que o Brasil quer um crescimento com "qualidade" e com "melhora da vida de todos".

"O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos", escreveu Lula nas redes sociais.

