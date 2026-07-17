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TARIFAÇO Lula comenta taxa de Trump: "Apontamos que não há justificativa para as tarifas anunciadas" Pix e etanol, alvo de críticas dos Estados Unidos, foram temas inegociáveis para governo brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não há justificativa para o governo Donald Trump, dos Estados Unidos, aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

A manifestação foi feita numa publicação em redes sociais, na qual o petista compartilha declaração feita mais cedo pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira na qual ele rebate falas do secretário de Estado americano, Marco Rubio.

“Desde o primeiro momento, buscamos o diálogo e enfatizamos nossa disposição de negociar. Apontamos que não há justificativa para as tarifas anunciadas. Não vamos abrir mão de defender o nosso Pix, a nossa soberania e os produtores brasileiros”, escreveu o presidente da República na publicação.

Essa é a manifestação mais direta de Lula sobre as tarifas aplicadas. Também nas redes, o presidente compartilhou imagem em que sua mão aparece repousando em uma bandeira do Brasil. “O Brasil não vacilará no dever de defender e preservar nossa soberania”, escreveu na legenda.

Na madrugada, o governo brasileiro divulgou nota repudiando a decisão do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR). Na nota, o Palácio do Planalto disse que "repudia" a taxa, afirmou que irá acionar instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade e criticou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

À tarde, ministros de Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concederam entrevista coletiva para pontuar a decisão dos Estados Unidos.

De acordo com dados apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com essa nova tarifa, cerca de 18% das exportações brasileiras para os EUA serão atingidas. Isso equivale a US$ 7,4 bilhões, considerando o ano de 2024. Se considerar o valor de 2025, a participação desses setores atingidos pelo tarifaço cai para 15%, ou US$ 5,8 bilhões. O Executivo prepara um programa para socorrer os setores afetados.

Como o Globo mostrou, o Planalto tem calibrado eventuais manifestações públicas do presidente em reação ao tarifaço devido à preocupação com período de defeso eleitoral, que limita manifestações e publicidades devido durante a campanha. Auxiliares próximos do presidente temem que qualquer fala de Lula ou mesmo de ministros que seja fora do tom possa ser interpretada como ato eleitoral e motive ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, em última instância, possam levar a impugnação da candidatura do presidente à reeleição.

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