BRASIL Lula confirma aumento da faixa de isenção do IR para R$ 2.640 e reajuste do salário mínimo Piso nacional subirá para R$ 1.320, diz presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira (16) que o salário mínimo será anunciado em maio e será reajustado para R$ 1.320. Lula confirmou ainda o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para R$ 2.640.

Hoje, o mínimo é de R$ 1.302 e a faixa de isenção do IR é de R$ 1,9 mil.

—Está combinado com o ministro Haddad (Fernando Haddad, da Fazenda), que a gente vai em maio reajustar para R$ 1.320 e estabelecer uma nova regra para o salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato — disse.



Lula disse que o mínimo irá considerar, além da reposição inflacionária, o crescimento do PIB.

— Não adianta o PIB crescer 14% e você não distribuir. É importante que ele cresça 5%, 6% , 7% e você distribuí-lo para a sociedade. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano de acordo com a inflação será reposta e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo — disse.

O presidente deu as declarações em entrevista à CNN Brasil.

