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Governo Lula confirma Dario Durigan no Ministério da Fazenda Presidente também criticou decisão do Banco Central de reduzir apenas 0,25% da taxa Selic, em vez de 0,5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (19), Dario Durigan como novo ministro da Fazenda no lugar de Fernando Haddad (PT), que deixará a pasta nesta sexta (20).

— Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan, levanta aí para as pessoas conhecerem, será o substituto do Haddad na Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olhem bem para a cara dele porque é ele que vocês vão cobrar muitas coisas — falou durante a 17ª Caravana Federativa, em São Paulo, evento direcionado a prefeitos e vice-prefeitos para divulgar ações do governo federal.

Haddad já havia sinalizado que Durigan iria assumir o cargo em seu lugar ao longo desta semana. Atualmente, ele é o secretário executivo do ministério.

Esse é o último dia de agendas de Haddad enquanto ministro da Fazenda já que, a noite, ele deve anunciar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo em um evento ao lado do presidente. O ministro deixa o ministério oficialmente nesta sexta, e o atual secretário executivo da pasta, Dario Durigan, irá assumir em seu lugar.

Lula também aproveitou o evento para reclamar da decisão do Banco Central de reduzir 0,25 ponto percentual da taxa Selic. Ele criticou a guerra no Irã, disse que o governo vai fiscalizar quem aumentou o preço dos combustíveis de maneira abusiva e disse que está “triste” com a decisão do Banco Central.

— Eu estou triste até, Haddad, porque eu esperava que nosso Banco Central abaixasse os juros a pelo menos 0,5%, e abaixou só 0,25% dizendo que é por causa da guerra. Porra, essa guerra até no nosso Banco Central? Não é possível. Nós estamos fazendo um sacrifício que vocês não têm noção para fazer a economia crescer, para gerar empregos, para aumentar o salário das pessoas — falou.

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