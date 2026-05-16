Sáb, 16 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado16/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Presidência

Lula confirma presença em anúncio de investimento de R$ 37 bilhões da Petrobras em SP

Recursos serão destinados a refino e logística, além de exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outras frentes

Reportar Erro
O Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Wallison Breno/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, na segunda-feira, 18, do anúncio dos investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras em São Paulo. O montante, que já tinha sido antecipado na sexta (15) pela presidente da estatal, Magda Chambriard, em coletiva de imprensa, será investido até 2030 no Estado. Os recursos serão destinados a refino e logística, além de exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outras frentes.

O anúncio acontecerá durante a visita de Lula à Refinaria de Paulínia (Replan), prevista para as 14h, conforme o aviso de pauta do Planalto. A Petrobras prevê a geração de aproximadamente 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos com os novos investimentos.

Leia também

• Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril

• Fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional

• Empresários debatem inovação, economia e turismo no CNC Innovation Day

Na sexta, Magda Chambriard adiantou que apenas a área de refino vai ficar com R$ 17 bilhões do total a ser investido entre 2026 e 2030. Também serão destinados R$ 3,3 bilhões na ampliação da capacidade logística no Porto de Santos.

Só na Replan, maior refinaria da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro, a estatal prevê investir R$ 6 bilhões.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter