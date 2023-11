Lula conversa com presidente da União Europeia sobre acordo com Mercosul

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por cerca de 30 minutos por telefone com a presidente da União Europeia, Ursula Von der Leyen, na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Palácio do Planalto, a conversa teve como tema a discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia.

O telefonema ocorreu um dia depois da eleição para presidente da Argentina do ultradireitista Javier Milei, que chegou a afirmar durante a campanha que deixaria o Mercosul.

A conversa deu seguimento à reunião ocorrida na Cúpula do G-20, em Nova Delhi,em setembro. Ainda segundo o governo brasileiro, Lula e Ursula Von der Leyen concordaram em acompanhar de perto o trabalho dos negociadores nos próximos dias e deverão voltar a se encontrar na próxima semana, durante a COP-28, em Dubai, nos Emirados Árabes.O Brasil ocupa a presidência do Mercosul até o dia 7 de dezembro.

