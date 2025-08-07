Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
índia

Lula conversa com primeiro-ministro Narendra Modi, em tentativa de ação contra tarifas de Trump

Reunião será feita por telefone depois que Estados Unidos igualou sanção tarifária dos dois países

Reportar Erro
Lula conversa com primeiro-ministro Narendra Modi, em tentativa de ação contra tarifas de TrumpLula conversa com primeiro-ministro Narendra Modi, em tentativa de ação contra tarifas de Trump - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conversar por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifa adicional de 25% à Índia, elevando a sobretaxa para 50%. Com isso, a sanção tarifária da Índia imposta aos Estados Unidos se iguala à do Brasil.

O brasileiro tenta uma reação conjunta com outros países afetados pelas tarifas, como a China. Brasil, Índia e China são membros do Brics, grupo visto como antiamericano por Trump.

Lula e Modi tem boa relação diplomática. Após a cúpula do Briscs em julho, no Rio de Janeiro, o presidente brasileiro recebeu o premiê da Índia no Palácio da Alvorada para firmar acordos bilaterais.

O anúncio da sanção à Índia pelos EUA foi informado pela Casa Branca nesta quarta-feira, poucas horas após negociações entre os EUA e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia não resultarem em avanços. Brasil e Índia são fundadores dos Brics, ao lado de China e Rússia. A balança comercial está atualmente a favor da Índia, que teve um superávit de US$ 45,7 bilhões com os EUA em 2024.

 

Leia também

• Lula diz que não vai ligar para Trump; governo avalia que movimento tem de vir dos EUA

• Lula e Janja receberão Wagner Moura e Kleber Mendonça para sessão de "O Agente Secreto" no Alvorada

• Por que Lula estende o tapete vermelho para Modi, o líder da Índia?

Há uma semana, Donald Trump havia anunciado que aplicaria uma penalidade adicional à Índia devido às compras de energia do país junto à Rússia. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente americano disse que a Índia possui tarifas "entre as mais altas do mundo, e que impõe as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e ofensivas de qualquer país". Trump afirmou ainda que a Índia ''está alimentando a máquina de guerra ao comprar petróleo russo'' e não se importa com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas.

Aliados da Ucrânia afirmaram que as compras de energia feitas por Índia, China e outros países sustentam a economia de Putin e enfraquecem a pressão sobre Moscou para encerrar uma guerra que já entra em seu quarto ano.

O presidente americano acusou o governo do primeiro-ministro Narendra Modi de se recusar a facilitar o acesso a produtos americanos e criticou sua participação no Brics.

''Constato que o governo da Índia está atualmente importando petróleo da Federação Russa, direta ou indiretamente. Assim sendo, e em conformidade com a legislação aplicável, os artigos provenientes da Índia importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão sujeitos a uma alíquota adicional ad valorem de 25%", diz a ordem executiva assinada pelo presidente americano e divulgada pela Casa Branca.

A nova tarifa — que será somada a uma sobretaxa específica de 25% por país, prevista para entrar em vigor nesta quinta-feira, dia 7 — começara a valer dentro de 21 dias, de acordo com o decreto assinado por Trump.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter