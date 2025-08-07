A- A+

Lula conversa com primeiro-ministro Narendra Modi, em tentativa de ação contra tarifas de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conversar por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifa adicional de 25% à Índia, elevando a sobretaxa para 50%. Com isso, a sanção tarifária da Índia imposta aos Estados Unidos se iguala à do Brasil.

O brasileiro tenta uma reação conjunta com outros países afetados pelas tarifas, como a China. Brasil, Índia e China são membros do Brics, grupo visto como antiamericano por Trump.

Lula e Modi tem boa relação diplomática. Após a cúpula do Briscs em julho, no Rio de Janeiro, o presidente brasileiro recebeu o premiê da Índia no Palácio da Alvorada para firmar acordos bilaterais.

O anúncio da sanção à Índia pelos EUA foi informado pela Casa Branca nesta quarta-feira, poucas horas após negociações entre os EUA e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia não resultarem em avanços. Brasil e Índia são fundadores dos Brics, ao lado de China e Rússia. A balança comercial está atualmente a favor da Índia, que teve um superávit de US$ 45,7 bilhões com os EUA em 2024.





Há uma semana, Donald Trump havia anunciado que aplicaria uma penalidade adicional à Índia devido às compras de energia do país junto à Rússia. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente americano disse que a Índia possui tarifas "entre as mais altas do mundo, e que impõe as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e ofensivas de qualquer país". Trump afirmou ainda que a Índia ''está alimentando a máquina de guerra ao comprar petróleo russo'' e não se importa com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas.

Aliados da Ucrânia afirmaram que as compras de energia feitas por Índia, China e outros países sustentam a economia de Putin e enfraquecem a pressão sobre Moscou para encerrar uma guerra que já entra em seu quarto ano.

O presidente americano acusou o governo do primeiro-ministro Narendra Modi de se recusar a facilitar o acesso a produtos americanos e criticou sua participação no Brics.

''Constato que o governo da Índia está atualmente importando petróleo da Federação Russa, direta ou indiretamente. Assim sendo, e em conformidade com a legislação aplicável, os artigos provenientes da Índia importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão sujeitos a uma alíquota adicional ad valorem de 25%", diz a ordem executiva assinada pelo presidente americano e divulgada pela Casa Branca.

A nova tarifa — que será somada a uma sobretaxa específica de 25% por país, prevista para entrar em vigor nesta quinta-feira, dia 7 — começara a valer dentro de 21 dias, de acordo com o decreto assinado por Trump.

