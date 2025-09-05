A- A+

MUNDO Lula conversa com Ursula von der Leyen sobre acordo Mercosul-UE e defende "parceria estratégica" Planalto diz que 'desestruturação do comércio internacional' foi tema do telefonema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen nesta sexta-feira sobre o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, enviado pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu na última quarta. Na conversa, Lula reforçou que a parceria entre os dois blocos é ainda mais importante neste momento, após o tarifaço dos Estados Unidos entrar em vigor.

A aprovação por parte do Executivo europeu é o primeiro passo antes de submeter o tratado de livre comércio aos Estados-membros e aos eurodeputados nos próximos meses. Durante a conversa com a chefe da Comissão Europeia, Lula reafirmou a expectativa de que o acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil.

"Ambos concordaram que, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica. O futuro acordo criará um mercado de mais de 700 milhões de pessoas e corresponderá a 26% do PIB global", informou a Presidência, completando que ambos "reiteraram o compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica".





O telefonema foi feito por Lula, que, segundo apurado pelo Globo, aguardava pela conversa há semanas.

Queda nas exportações aos EUA

Primeiro mês de vigência do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros, agosto registrou uma queda de 18,5% ns exportações do Brasil para os Estados Unidos, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (Mdic) na quinta-feira.

Houve uma diminuição de US$ 600 milhões em relação aos ganhos obtidos pelas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado. As importações de produtos americanos pelos brasileiros, por outro lado, aumentaram 4,6% em agosto, um ganho de US$ 200 milhões.

Acordo Mercosul-UE

O texto final do acordo com as economias do Mercosul foi publicado na quarta pela UE, enquanto o bloco europeu corre para fechar acordos comerciais com outros parceiros diante das tensões renovadas com os EUA.

A expectativa é que o tratado seja assinado no início de dezembro deste ano, em Brasília, durante a cúpula de presidentes do Mercosul. Segundo uma fonte europeia, Bruxelas quer agir rapidamente e espera finalizar a aprovação do acordo ainda este ano, enquanto o presidente Lula ocupar a presidência rotativa do Mercosul.

