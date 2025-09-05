Sex, 05 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Lula conversa com Ursula von der Leyen sobre acordo Mercosul-UE e defende "parceria estratégica"

Planalto diz que 'desestruturação do comércio internacional' foi tema do telefonema

Reportar Erro
Presidente Lula ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen no Palácio do Planalto Presidente Lula ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen no Palácio do Planalto  - Foto: Ricardo Stuckert/12-06-2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen nesta sexta-feira sobre o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, enviado pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu na última quarta. Na conversa, Lula reforçou que a parceria entre os dois blocos é ainda mais importante neste momento, após o tarifaço dos Estados Unidos entrar em vigor.

A aprovação por parte do Executivo europeu é o primeiro passo antes de submeter o tratado de livre comércio aos Estados-membros e aos eurodeputados nos próximos meses. Durante a conversa com a chefe da Comissão Europeia, Lula reafirmou a expectativa de que o acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil.

"Ambos concordaram que, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica. O futuro acordo criará um mercado de mais de 700 milhões de pessoas e corresponderá a 26% do PIB global", informou a Presidência, completando que ambos "reiteraram o compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica".

 

Leia também

• Após racha do União Brasil com Lula, prefeito de BH enaltece o presidente

• Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

• Lula quer "resgatar" camisa da seleção no 7 de Setembro

O telefonema foi feito por Lula, que, segundo apurado pelo Globo, aguardava pela conversa há semanas.

Queda nas exportações aos EUA
Primeiro mês de vigência do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros, agosto registrou uma queda de 18,5% ns exportações do Brasil para os Estados Unidos, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (Mdic) na quinta-feira.

Houve uma diminuição de US$ 600 milhões em relação aos ganhos obtidos pelas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado. As importações de produtos americanos pelos brasileiros, por outro lado, aumentaram 4,6% em agosto, um ganho de US$ 200 milhões.

Acordo Mercosul-UE
O texto final do acordo com as economias do Mercosul foi publicado na quarta pela UE, enquanto o bloco europeu corre para fechar acordos comerciais com outros parceiros diante das tensões renovadas com os EUA.

A expectativa é que o tratado seja assinado no início de dezembro deste ano, em Brasília, durante a cúpula de presidentes do Mercosul. Segundo uma fonte europeia, Bruxelas quer agir rapidamente e espera finalizar a aprovação do acordo ainda este ano, enquanto o presidente Lula ocupar a presidência rotativa do Mercosul.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter