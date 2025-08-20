A- A+

PRESIDENTES Lula conversa por telefone com Macron em meio a negociações sobre tarifaço de Trump Informação foi dada pelo assessor internacional de Lula, Celso Amorim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta quarta-feira (20), com o presidente da França, Emannuel Macron. A informação foi dada, nesta quarta-feira, pelo assessor para assuntos internacionais da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Nos próximos dias, Lula deve ter contatos telefônicos com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. As conversas têm como foco a defesa do multilateralismo nas relações internacionais.

O tarifaço promovido pelo presidente Donald Trump, é um dos temas tratados. Lula conversou, na semana passada, com os presidentes da China, Xio Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Lula também deverá participar, em setembro, de uma reunião virtual do Brics, grupo econômico do qual são fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e hoje tem 11 nações em desenvolvimento como membros. O brasileiro já falou sobre uma ação conjunta com outros países afetados pelas tarifas de Trump.

