Bloco econômico Lula convida membros do Mercosul a se tornarem "parceiros" do G20 Brasil assumiu pela primeira vez, na semana passada, a presidência rotativa do G20, grupo das principais economias do planeta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que acontece nesta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro, para convidar os membros do bloco a se tornarem “parceiros” do G20, reconhecendo o bloco sul-americano como “um espaço estratégico de coordenação em questões globais”.

O Brasil assumiu, na semana passada, pela primeira vez, a presidência rotativa do G20, o grupo das principais economias do planeta e mais a União Europeia e a União Africana, criado em 1999 após a crise financeira asiática.

— O Mercosul também é um espaço estratégico de coordenação para questões globais — declarou o presidente brasileiro. — Daqui a dois anos, o Brasil sediará a COP30 e espero que todos os senhores participem ativamente, pois é a primeira vez na história que a Amazônia falará por si só.

Segundo Lula, a COP em Belém do Pará será “possivelmente a reunião mais importante”, por isso, gostaria de “contar com o apoio e a participação de vocês, porque teremos dezenas de reuniões de muitos ministérios e temas”.

— Vocês sabem que todos os colegas do Mercosul e da América do Sul são nossos convidados na construção do sucesso dessa situação — acrescentou.

Com mandato de um ano à frente do G20, o objetivo do Brasil é promover três bandeiras centrais: combate à fome, pobreza e desigualdade; desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.

