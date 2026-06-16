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REUNIÃO DO G7 Lula, Costa e von der Leyen discutem restrições da UE a produtos brasileiros A partir de um diálogo de "alto nível", seria possível reverter a retirada do Brasil da lista de fornecedores de proteínas animais, relataram fontes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira, 16, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa. No encontro, o presidente da República discutiu formas de reverter a recente restrição a produtos brasileiros adotada pela União Europeia.

"Trataram de temas da agenda bilateral, em particular das medidas de restrição a produtos brasileiros adotadas recentemente pela parte europeia. Definiram um mecanismo bilateral entre o Itamaraty e funcionários da Comissão, com vistas a identificar as dificuldades, tanto na área de produtos de origem animal quanto nos produtos siderúrgicos", diz nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

A estratégia de Lula em se reunir com Costa e von der Leyen foi adiantada pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A partir de um diálogo de "alto nível", seria possível reverter a retirada do Brasil da lista de fornecedores de proteínas animais, relataram fontes ao Broadcast Agro.

O governo busca reverter a medida antes de 3 de setembro, quando a nova lista entra em vigor. A União Europeia pede que o Brasil dê garantias adicionais do cumprimento do regulamento de uso de antimicrobianos nas criações.

Segundo a nota divulgada pela Secom, os presidentes se comprometeram a encontrar soluções que atinjam as expectativas europeias.

"Comprometeram-se a buscar soluções que contemplem as preocupações europeias, seja de ordem sanitária, fitossanitária e de proteção da sua indústria de aço, bem como os legítimos interesses exportadores do Brasil, consubstanciados no acordo Mercosul-União Europeia". diz o comunicado.

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