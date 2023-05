Lula cria grupo para discutir regulamentação do trabalho por aplicativos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho para elaborar propostas para a regulamentação do trabalho por aplicativos. O decreto foi publicado em Edição Extra do Diário Oficial da União.



Segundo o texto, o grupo será responsável por formular propostas de “ato normativo para regulamentar as atividades de prestação de serviços, transporte de bens, transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas” e “atos normativos necessários à implementação das atividades”.

O grupo será composto por membros de nove ministérios, seis sindicatos e cinco representantes dos empregadores:

Advocacia-Geral da União;

Casa Civil;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço;

Ministério da Fazenda;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Ministério da Previdência Social;

Ministério do Trabalho e Emprego;

Ministério dos Transportes;

Secretaria-Geral da Presidência da República;

Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB;

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB;

Central Única dos Trabalhadores - CUT;

Força Sindical - FS;

Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST;

União Geral dos Trabalhadores - UGT;

Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia;

Associação Latino-Americana de Internet;

Câmara Brasileira da Economia Digital;

Movimento Inovação Digital; e

Organização das Cooperativas Brasileiras.

No início de março, Lula se encontrou com entidades sindicais internacionais e fez duras críticas a empresas de aplicativo.

Na ocasião, o presidente voltou a afirmar que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, teria a "incumbência" de estabelecer os direitos dos trabalhadores de aplicativos e que as empresas exploravam a mão de obra.

— As empresas de aplicativos exploram os trabalhadores como eles jamais foram explorados na História — discursou Lula na ocasião.

Na ocasião, Marinho informou que pretendia apresentar um projeto de lei ao Congresso no primeiro semestre. Semanas depois, o prazo foi adiado para a segunda metade do ano.

Nesta segunda-feira, o presidente participa do ato pelo Dia do Trabalhador no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O evento é organizado pelas centrais sindicais, base de apoio de Lula e historicamente próximas à sua gestão.

