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BRASIL Lula critica autonomia do BC e defende interferência do presidente da República na economia Regra que garante mandato a diretores do Banco Central foi aprovada em 2021

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira a interferência do presidente da República na economia e disse que a autonomia do Banco Central (BC) "não resolveu os problemas econômicos" do país.

– Alguém achava que o Banco Central Independente ia resolver o problema do mundo. Não resolve. O que resolve é o presidente da República eleito ter poder de interferir em algum momento da economia, coisa que nós não temos mais – disse Lula à TV Record.

A autonomia do BC, que garante mandatos de quatro anos para o presidente da instituição e seus diretores, foi aprovada em 2021 e é criticada por Lula e aliados.





Quando foi eleito, Lula teve que conviver por dois anos com Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, como presidente do BC. Depois, o petista escolheu Gabriel Galípolo, que fica no cargo até 2028.

Lula também disse que, em um eventual quarto mandato, pretende atuar para reduzir a inflação, enquanto gera empregos e promove redistribuição de renda.

– A inflação hoje é a menor inflação acumulada em quatro anos da história desse país. Não resolveu tudo não. Nós temos que fazer muito mais.

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